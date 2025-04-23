Эндокринолог раскрыла, какие виды рака угрожают людям с ожирением Эндокринолог Маслова заявила, что ожирение чревато развитием рака желудка

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При ожирении увеличивается риск развития рака желудка, эндометрия, пищевода, желчного пузыря, а также щитовидной железы, заявила «Здоровью Mail» эндокринолог Елена Маслова. Она также отметила, что одним из последствий избыточного веса могут стать опухоли почек, печени, яичников и поджелудочной железы.

Женщинам с ожирением после менопаузы угрожает рак молочной железы, подчеркнула Маслова. Кроме того, люди с лишним весом могут столкнуться с опухолями толстой и прямой кишки, а также множественной миеломой, предупредила врач.

Она посоветовала поддерживать свой вес в норме с помощью сбалансированного питания и регулярной физической активности. При избыточной массе тела рекомендуется консультация с эндокринологом или диетологом, уточнила Маслова.

Иммунолог Наталья Попова ранее заявила, что чрезмерное потребление сладкого не вызывает сахарный диабет второго типа, однако оно может способствовать ожирению. По ее словам, все зависит от общего состояния организма.