Небывалая жара накрыла город за Полярным кругом в России

Если информация подтвердится, то это станет самым высоким показателем, когда либо зафиксированным севернее от Полярного круга, пишет синоптик на своей странице в социальной сети Twitter. Предыдущий рекорд зафиксировали в городе Фэрбанск на Аляске (США) в 1915 году. Тогда в регионе установилась жара — 37,7 градусов по Цельсию.

Верхоянск расположен даже севернее Фэрбанска. Население составляет около 1000 человек. Город считают самым холодным в мире. Здесь зафиксировали рекордную разницу температур на Земле: в течение года перепад может составлять свыше 100 градусов по Цельсию.