Небывалая жара накрыла город за Полярным кругом в России

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Температура воздуха в российском Верхоянске 20 июня 2020 года достигла 38 градусов выше нуля по Цельсию, заявил французский метеоролог Этьен Капикян.

Если информация подтвердится, то это станет самым высоким показателем, когда либо зафиксированным севернее от Полярного круга, пишет синоптик на своей странице в социальной сети Twitter. Предыдущий рекорд зафиксировали в городе Фэрбанск на Аляске (США) в 1915 году. Тогда в регионе установилась жара — 37,7 градусов по Цельсию.

Tmax de 38.0C Ã #Verkhoyansk , #SibÃ©rie orientale (67.55N), ce 20 juin.

Si cette valeur est correcte, ce serait non seulement un record absolu Ã la station (37.3C, 25/07/1988) mais aussi la tempÃ©rature la plus Ã©levÃ©e jamais observÃ©e au nord du cercle polaire #arctique ! pic.twitter.com/EUE8JVdkGR — Etienne Kapikian (@EKMeteo) June 20, 2020

Верхоянск расположен даже севернее Фэрбанска. Население составляет около 1000 человек. Город считают самым холодным в мире. Здесь зафиксировали рекордную разницу температур на Земле: в течение года перепад может составлять свыше 100 градусов по Цельсию.

Likely the hottest temperature ever recorded in the Arctic happened today-100.4 F- What's happening in Siberia this year is nothing short of remarkable. The kind of weather we expect by 2100, 80 years early.

For perspective Miami has only reached 100 degrees once on record. https://t.co/WDPRmLRD4d — Jeff Berardelli (@WeatherProf) June 20, 2020

Накануне температура воздуха, по данным базовой московской метеостанции в районе ВДНХ, к 16:00 мск 17 июня достигла 31,1 градуса по Цельсию. Специалисты Гидрометцентра предупредили россиян об усилении солнечной активности. Речь идёт не только о жаре, но и об ультрафиолетовом индексе. Катаклизмы ожидаются в ближайшие дни в центральной части России. Солнце может негативно влиять на зрение и кожу. В эти дни не стоит загорать, так как процедуры могут закончиться солнечными ожогами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что за прошедшие три недели июня уровень выпавших осадков на территории Москвы уже превысил норму более чем в два раза. Об этом в разговоре с журналистами сообщили представители столичного метеобюро. Отмечается, что по состоянию на 21 июня прирост осадков составил 210% от нормы. Средние показатели за месяц — 75 мм. На сегодняшний день в столице уже выпало 156 мм.