Назван способ сохранить память в пожилом возрасте

Люди, которые в течение года прошли вакцинацию от гриппа, в большинстве случаев легче переносят коронавирусную инфекцию. К такому заключению пришла группа учёных из Университета Флориды.

Учёные проанализировали результаты более двух тысяч человек старше 18 лет, передаёт РИА Новости со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в Journal of the American Board of Family Medicine. В частности,...