Назван способ сохранить память в пожилом возрасте

https://static.news.ru/photo/0f5b5d4c-1f35-11eb-b599-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учёные из Калифорнийского университета выявили способ сохранить хорошую память в пожилом возрасте. Их 12-летнее исследование показало, что для этого после 50 лет необходимо иметь оплачиваемую работу.

Найти причину, по которой у людей с возрастом терялись воспоминания из прошлого, учёные пытались в работе женщин, поскольку их чаще мужчин поражает болезнь Альцгеймера, сообщает «Ридус».

На момент начала эксперимента средний возраст добровольцев составлял 57 лет. Тесты на память проводились каждые два года. Всего наблюдались 6189 женщин, разделённых на группы в зависимости от истории их семейной жизни.

Исследование показало, что после 60 лет ухудшение памяти шло более медленными темпами у женщин, которые до 50 лет имели оплачиваемую работу, даже в случаях с перерывом на воспитание детей. При этом почти вполовину быстрее теряли память женщины, прежде занимавшиеся лишь детьми и домашними делами.

Оплачиваемая работа может предложить некоторую защиту, когда дело доходит до потери памяти. Возможно, из-за когнитивной стимуляции, социальной активности или финансовой безопасности, — заявила ведущий автор исследования Элизабет Роуз Майеда.

Ранее NEWS.ru сообщал, что японские нейрофизиологи Хаяши и Иври из Национального института здоровья описали причины искажения восприятия времени в старости. По их мнению, нейроны надкраевой извилины теменной доли головного мозга, отвечающие за «отсчёт времени», с возрастом устают и отстают от темпа работы других нейронов.