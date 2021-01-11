Назван отвар травы, побеждающий коронавирус

https://static.news.ru/photo/41c7e0e8-5400-11eb-87e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: David Monniaux/Global Look Press

Экстракт полыни способен замедлить формирование новых частиц COVID-19 в клетках лёгких. К такому выводу пришли американские специалисты.

В настоящее время учёные не только создают новые лекарства от коронавируса, но также проверяют, могут ли справиться с инфекцией уже существующие препараты. Например, размножение вируса могут замедлять средства, разработанные ранее против лихорадки Эбола и гепатита C. В конце 2019 года специалисты ВОЗ заинтересовались, эффективно ли использовать против COVID-19 настои и отвары на основе полыни, которые жители Мадагаскара применяют для лечения малярии.

Американские биологи под руководством профессора Политехнического института Вустера Памелы Уэзерс проверили, действуют ли подобные отвары на культуры клеток, заражённых коронавирусом. Специалисты приготовили несколько подобных снадобий из разных сортов полыни и обработали ими клетки лёгких и других тканей тела, куда проникает COVID-19.

Выяснилось, что все типы отваров полыни замедляли или подавляли размножение коронавируса в клетках. Изначально исследователи считали, что благотворное действие отваров могло быть связано с тем, что присутствующий в них артемизинин, мощный противомалярийный препарат, а также другие вещества подавляют воспалительные процессы или напрямую нейтрализуют вирусные частицы. Однако эта гипотеза не оправдала себя. С одной стороны, чем меньше в препарате было артемизинина, тем лучше было действие на поражённые коронавирусом клетки. При этом растительные экстракты не нейтрализовали вирусные частицы, а мешали их размножению уже после их проникновения внутрь клеток, передаёт ТАСС.

Учёные надеются, что последующее изучение состава этих растительных средств поможет выделить молекулы, которые отвечают за подавление размножения COVID-19, а также оценить эффективность и безопасность приёма отваров полыни для организма носителей COVID-19. В ближайшее время специалисты намерены провести первые опыты такого рода на модельных животных и людях.

Ранее президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов предложил необычное средство для лечения коронавирусной инфекции — корень солодки. Политик уделил большое внимание свойствам этого растения, которое в большом количестве растёт на территории Туркменистана. Бердымухамедов рассказал о важности использования корня солодки во время заседания правительства по видеосвязи.

Глава государства подчеркнул, что даже небольшое количество солодки уничтожает коронавирусную инфекцию. Это растение можно использовать для борьбы с простудой, бронхиальной астмой и аллергией.

Бердымухамедов считает, что корень солодки может стать средством, которое учёные всего мира использовали бы против коронавируса наряду с другими препаратами. Он подчеркнул, что иностранные специалисты могут заняться совместной работой с туркменскими коллегами, поскольку в стране накоплен большой опыт использования этого средства и есть достаточный запас солодки для производства лекарств.

Кроме корня солодки жители Туркменистана могут защищаться от коронавирусной инфекции с помощью окуривания дымом гармалы (юзарлика). По крайней мере, использовать это средство рекомендовал Бердымухамедов, выступая на заседания правительства в марте. Правда, непонятно, зачем в Туркменистане защищаться от коронавируса, ведь официально в стране нет ни одного заболевшего. Несмотря на это, власти ввели масочный режим, ограничения на работу торговли, общепита и транспорта, писал NEWS.ru.