Одним из главных критериев при выборе банана является цвет кожуры. Он должен быть нежно-жёлтым или золотистым. Об этом пишет китайский портал Sohu.

Сообщается , что зрелые бананы имеют нежно-жёлтый или слегка золотистый цвет. При этом на вкус они будут очень сладкими и приятными.

Кроме того, бананы разной степени зрелости на ощупь будут иметь разную степень твёрдости. Так, недозрелые окажутся твёрдыми при прикосновении, а их кожа не будет эластичной. Перезрелые же, напротив, окажутся мягкими, но оставят ощущение «клейкости» внутри. Бананы оптимальной степени зрелости имеют эластичную кожуру, а на ощупь не продавливаются, но при этом не кажутся слишком твёрдыми.

Также сообщается, что искривлённые бананы вкуснее и слаще, чем прямые.

Ранее были названы продукты, которые нельзя употреблять после 30 лет.