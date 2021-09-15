Названы продукты, которые нельзя употреблять после 30 лет

Ряд продуктов человеку следует исключить из своего рациона по достижении им 30-летнего возраста. Они не приносят пользы, отражаются на внешности и могут спровоцировать серьёзные заболевания. Об этом написала обозреватель Дана Ли Смит в статье для портала Eat This, Not That.

В первую очередь, автор советует расстаться с ароматизированным йогуртом, содержащим столько же сахара, сколько и креманка мороженого, а также с пирожными, кексами и лепёшками.

Крайне вредной для людей, перешагнуших 30-летнюю отметку, Смит назвала газировку.

Газировка содержит потенциально вызывающие рак красители и является основным источником сахара в рационе, — подчеркнула обозреватель.

Также в запретный список попали мясо с хрустящей корочкой, соевый и сырный соусы, салями, хот-доги, чипсы, маргарин, бекон, белый хлеб, кофе со льдом и мороженое с кофеином, вегетарианские бургеры и консервированные фрукты.

Кроме того, Смит рекомендует 30-летним попрощаться с алкогольными коктейлями и пивом, поскольку они могут стать причиной бессонницы и тяги к еде. Кроме того, они негативно влияют на кожу, которая теряет эластичность, и формируют морщины.

Обозреватель отмечает, что если люди исключат всё перечисленное из своего рациона, они смогут стареть «изящно» и не иметь проблем с лишним весом, оставшись в хорошей форме.

Ранее сообщалось, что самыми вредными блюдами из картофеля являются те, при приготовлении которых используется жарка во фритюре. При этом правильно приготовленный корнеплод — источник большого количества витаминов, есть его можно практически каждый день.