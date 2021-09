Названы продукты, которые нельзя употреблять после 30 лет

Ряд продуктов человеку следует исключить из своего рациона по достижении им 30-летнего возраста. Они не приносят пользы, отражаются на внешности и могут спровоцировать серьёзные заболевания. Об этом написала обозреватель Дана Ли Смит в статье для портала Eat This, Not That.