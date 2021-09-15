Диетолог назвала самые вредные блюда из картофеля

Самыми вредными блюдами из картофеля являются те, при приготовлении которых используется жарка во фритюре. При этом правильно приготовленный корнеплод — источник большого количества витаминов, есть его можно практически каждый день. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-диетолог Тамара Прунцева.

По её словам, здоровый человек может употреблять картофель каждый день без какого-либо вреда для себя. Следует лишь не переедать по вечерам и следить, чтобы физическая активность соответствовала пищевому рациону.

Картофель включает в себя большое количество витаминов. 400 граммов продукта способны обеспечить суточную норму человека в витамине С. Также корнеплод содержит белки, калий, кальций, магний, фосфор. В картофеле есть углеводы, но людям с сахарным диабетом можно не отказываться от этого продукта, поскольку содержащийся там крахмал способствует длительному усвоению и позволяет избежать скачков сахара в крови.

Отваривая в небольшом количестве воды или запекая прямо с кожурой, можно приготовить самый полезный картофель.

Дело в том, что распространение полезных веществ и минералов в клубне неравномерно, их больше у поверхности, поэтому не рекомендуется долго держать картофель в воде, — подчеркнула диетолог.

Она также отметила, что неправильно приготовленный картофель теряет все свои полезные свойства.

Из-за термической обработки разрушаются практически все полезные вещества, витамины, минералы. Из-за способа приготовления в картофеле остаётся много жира. К слову, картофель по-деревенски в этом плане практически не отличается от фри, поскольку меняется только способ нарезания клубней, — объяснила диетолог.

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