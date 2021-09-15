Диетолог назвала действенный способ снижения уровня холестерина

Для снижения уровня холестерина необязательно уменьшать употребление продуктов животного происхождения. Главное, чтобы рацион человека был сбалансирован. Об этом диетолог Дарья Русакова рассказала в беседе с «Народными Новостями».

Как сообщила специалист, причиной повышенного холестерина может быть не только лишний вес, но и курение, употребление алкоголя и ведение неправильного образа жизни. Узнать о возможном развитии заболевания можно, если сдать биохимический анализ крови.

Большое количество холестерина прежде всего содержат продукты животного происхождения. Но необязательно уменьшать их потребление, вполне достаточно, чтобы рацион питания был сбалансирован по животным и растительном жирам и содержал овощи, фрукты и пищевые волокна, которые способствуют снижению уровня потребляемого холестерина, — отметила диетолог.

Русакова при этом добавила, что снизить уровень холестерина не всегда можно только питанием, иногда для этого требуется назначение специальных препаратов.

Ранее сообщалось, что высокий уровень холестерина в крови связан с риском развития сосудистой деменции, приводящей к развитию болезни Альцгеймера и других форм слабоумия.