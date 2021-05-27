Учёные нашли новую опасность повышенного холестерина

https://static.news.ru/photo/486b63de-09b9-11eb-a577-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Высокий уровень холестерина в крови связан с риском развития сосудистой деменции, приводящей к развитию болезни Альцгеймера и других форм слабоумия. Особенно это характерно для мужчин. Результаты исследований международной группы учёных публикует журнал PLOS Medicine.

Медики знают, что нейродегенеративные заболевания могут сопровождаться повышенным содержанием холестерина в крови пациента, но как эти факторы коррелируют между собой, ранее было неизвестно.

Для того чтобы выяснить, как связаны повышенный холестерин и ускоренное развитие деменции, международная группа учёных из США, Великобритании и Нидерландов проанализировала данные более чем 1800 участников двух крупных исследований: Балтиморского лонгитюдного исследования старения (BLSA), начатого в США в 1958 году и Инициативы нейровизуализации болезни Альцгеймера (ADNI), реализуемой с 2003 года.

В ходе исследований учёные установили, что ключевую роль в развитии деменции играют нарушения катаболизма холестерина — преобразования его в желчные кислоты. Данные нарушения типичны для пациентов с болезнью Альцгеймера и сосудистой деменцией.

После этого медики проверили на более чем 26 тысячах пациентов, могут ли холестериновые препараты, блокирующие всасывание желчных кислот в кровоток, с первичными симптомами деменции.

Выяснилось, что крупные дозы препарата увеличивают риск развития сосудистой деменции, но только у мужчин. По мнению учёных, влияние препаратов на прогрессирование деменции оказывается через специфические для пола сигнальные пути мозга.

В настоящее время учёные проверяют, могут ли одобренные препараты, которые исправляют нарушения передачи сигналов желчной кислоты в головном мозге, стать новыми методами лечения болезни Альцгеймера и связанной с ней деменции.

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