Найдены гены, определяющие форму лица человека

https://static.news.ru/photo/28519738-752e-11e9-bf1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Сотрудники Университетского колледжа Лондона выявили 32 области генов, влияющих на черты лица, в том числе, челюсть, нос, губы, форму бровей. Ранее о существовании 23 областей было известно, а вот девять выявили впервые. В ходе эксперимента специалисты ознакомились с данными более чем шести тысяч добровольцев.

Как сообщает издание Science Advances , исследователи обнаружили, что один из генов был связан с денисовцами. Такое название носит вымершая группа древних людей, жившая в Центральной Азии.

Обнаруженный ген — ТВХ15 — определяет форму губ. Его можно обнаружить коренных народов Северной Америки и на островах Тихого океана.

Кроме того, полученные результаты помогают разобраться с эволюцией внешности и других видов людей. Например, недавно обнаруженный ген VPS13B — он влияет на остроту носа у людей и мышей. Это указывает на распространенную генетическую основу среди удалённых видов млекопитающих.

Клинический психолог и эзотерик Марианна Абравитова в разговоре с NEWS.ru «рассказала», что такое «ген бедности», к которому, по её словам, предрасположены некоторые люди, и можно ли его победить.