Эксперт рассказал о наличии у человека «гена бедности»

https://static.news.ru/photo/6788f9d0-5b11-11eb-99e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Клинический психолог и эзотерик Марианна Абравитова в разговоре с NEWS.ru рассказала, что такое «ген бедности», к которому, по её словам, предрасположены некоторые люди, и можно ли его победить.

Как уверяет специалист, само понятие относится не только к россиянам, а затрагивает весь мир. Как правило, «ген бедности» возникает в семьях, где не было сильного лидера.

«Ген бедности» существует в роду. Он передаётся от отца к сыну, от матери к дочери. Это некий элемент судьбы, когда человек рождается с тем или иным набором генов, кармический момент. Но есть и исключения из правил, когда рождаются в бедной семье и достигают больших успехов. Для таких людей в определённый момент жизни кто-то служил мотиватором вне семьи. Это произвело такое яркое впечатление на личность, что «семейный сценарий» рухнул, и теперь эта личность служит «зажигателем» нового мировоззрения для своих потомков. Если смотреть на аристократию, то люди, которые имели приличный доход и богатство, организовывали род за счёт пассионарности, хитрости, наглости и агрессии, обладали большей энергией, чем остальные, — рассказывает Абравитова.

По мнению эксперта, все имеют разный набор черт характера. Добиваются успеха, как правило, люди с низкими моральными ценностями, которые готовы продвигаться «по головам».

Например, в политику, шоу-бизнес и на похожие денежные позиции попадают люди, у которых моральные ценности снижены. Потому что когда порядочный человек пытается идти по этой линии — он в какой-то момент понимает, что не может дальше, ему будет неловко и неудобно. «Ген бедности» можно победить в какой-то степени, но правильнее будет сказать, что его можно «заполировать», — заключила психолог.

Ранее NEWS.ru писал о том, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала сумму, которая решит проблему бедности в России.