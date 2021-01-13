Найден способ избежать тяжёлого течения коронавируса

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Учёные из США выявили белок, обнаруживающий коронавирус и определяющий иммунный ответ на него.

В исследовании, опубликованном в журнале Cell, говорится, что специалисты изучили 16 белков, связывающих вирусную РНК в эпителиях лёгких человека. Они пришли к выводу, что MDA-5 является преобладающим сенсором, ответственным за активацию интерферона. Белок обнаруживает двухцепочечную вирусную РНК — форму, которую принимает COVID-19, когда он реплицируется для распространения инфекции.

MDA-5 — это иммунный полицейский, которому поручено следить за новым коронавирусом и вызывать подмогу, — объяснил руководитель исследования Сумит Чанда.

Он добавил, что благодаря исследованию в будущем станет возможно избегать тяжёлых случаев коронавируса, так как от реакции MDA-5 зависит скорость активации интерферонов. Этот фактор влияет на тяжесть заболевания. Кроме того, это создаёт возможности для разработки вакцин против COVID-19, которые включают иммуностимуляторы для усиления передачи сигналов MDA-5. Это будут препараты, в которых используется меньше «вакцины», чтобы минимизировать токсичность и нежелательные побочные эффекты.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что некоторые люди переносят COVID-19 в тяжёлой форме из-за генетической особенности. По её словам, речь идёт о предрасположенности, при которой неважно, что у человека нет хронических заболеваний.

Биолог добавила, что узнать о рисках тяжёлого течения COVID-19 можно только после экзомного секвенирования, когда специалисты определят последовательность ДНК и РНК. В обычных лабораториях выявить такую предрасположенность сложно. По мнению Барановой, знать о собственной последовательности ДНК полезно, писал NEWS.ru.