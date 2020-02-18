https://static.news.ru/photo/3018c9ac-5253-11ea-87f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: University of Cambridge

Погребальные обряды играют огромную роль в изучении истории человечества. При раскопках в Ираке антропологи обнаружили ещё один скелет неандертальца, который изменил их мнение о наличии погребальной церемонии у первобытных людей.

В пещере Шанидар, которую учёные прозвали «захоронением цветов», археологи работают уже давно. 50 лет назад там были обнаружены фрагменты останков 10 неандертальцев. При этом рядом с найденными в 1950-х и 1960-х годах фрагментами останков ещё тогда обнаружили комки цветочной пыльцы и грязи, но до этого момента наличие погребальной церемонии у первобытного человека оставалось спорным вопросом, сообщает портал Science.

В этот раз им удалось найти первый сочленённый скелет неандертальца за последние 20 лет, который указывает на преднамеренное захоронение. Археологи уже придумали для древнего человека имя — Шанидар Z.

Археолог Эмма Помрой из Кембриджского университета в Великобритании пояснила, что сейчас новые технологии помогают лучше изучить новые находки и вернуться к исследованию останков найденных и 60 лет назад. Именно они при помощи новых возможностей и помогут пролить свет на множество спорных вопросов.

В последние годы мы видим все больше свидетельств того, что неандертальцы были более изощренными, чем мы раньше думали, от пещерных знаков до использования декоративных раковин и когтей хищника. Наличие останков такого качества позволит нам использовать современные технологии для изучения всего, от древней ДНК до давних вопросов о неандертальских способах хоронить умерших, — рассказала Помрой.

При этом учёные, как это часто бывает, нашли кости Шанидара Z совершенно случайно. Археологи обследовали места, где были обнаружены первые 10 скелетов и хотели откопать некоторые отложения для датирования. Откапывать неандертальца начали в 2016 году, тогда им удалось заметить рёберную кость на дне траншеи. В 2018 году учёные «докопались» до черепа Шанидара Z, который был раздавлен.

Антропологи предполагают, что останкам около 70 тыс. лет, а зубы неандертальца указывают на то, что умер он в среднем возрасте. Археолог Грэм Баркер из Кембриджского университета при этом подчеркнул, что существует множество ранних свидетельств того, что Шанидар Z был намеренно похоронен.

Некоторые из этих тел были заложены в канал в полу пещеры, созданный водой, который затем был намеренно вырыт, чтобы сделать его глубже, — отметил Баркер.

Сейчас найденные кости исследуют учёные из Кембриджского университета. Первичное сканирование черепа найденного неандертальца показало, что самая плотная кость, способная удерживать ДНК сохранилась и есть шанс провести более глубокие исследования.

Как писал NEWS.ru, ранее учёные выяснили, что растущие в тропиках деревья могут очень многое рассказать о влиянии человека на окружающий мир.