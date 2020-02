Фото: University of Cambridge

Учёные разработали методику, благодаря которой можно точно определять, что ели древние животные, останки которых находят на раскопках в тёплом климате. Для этого нужно замерять соотношение двух изотопов цинка в эмали их зубов.

Об исследовании сообщает пресс-служба немецкого Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка (EVA) со ссылкой на статью в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Замеряя доли цинка-66 и цинка-64,...