Биолог рассказала, кого не следует прививать от коронавируса

https://static.news.ru/photo/0573ece0-07cf-11eb-973c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская вакцина от COVID-19 не нужна людям, в организме которых есть антитела типа IgG.

Как рассказала профессор кафедры лабораторной медицины и генетики Института НМИЦ имени Алмазова, доктор биологических наук Ольга Калинина, в России циркулируют порядка семи возбудителей коронавирусной инфекции, относящихся к разным семействам.

Если у пациента есть IgG к SARS-CoV-2, тогда вакцинация против COVID-19 не рекомендуется, у вас уже есть защитные антитела, - цитирует биолога ТАСС.

При этом заведующий Лабораторией молекулярной вирусологии НИИ гриппа имени Смородинцева Андрей Комиссаров отметил, что не все иммуноглобулины класса G обладают нейтрализующими свойствами в отношении коронавируса. Он уточнил, что некоторые варианты вакцин, разрабатываемых в настоящее время, нацелены на содание устойчивого Т-клеточного ответа на коронавирусную инфекцию, а не антительного.

Ранее NEWS.ru приводил мнение вирусолога Анатолия Альтштейна, который считает, что вторая волна пандемии COVID-19 в России будет более интенсивной.