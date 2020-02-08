Американские учёные выявили идеальный рецепт гигантских мыльных пузырей.
Как
Мы в основном начали делать пузыри и лопать их, и записали скорость и динамику этого процесса, — рассказал один из исследователей, физик Джастин Бертон.
В ходе экспериментов физики по-разному смешивали воду с моющими средствами и всевозможными полимерами и обнаружили, что именно последние сыграли решающую роль в создании огромных мыльных пузырей, поскольку их молекулы достаточно крепко связываются и при этом сохраняют эластичность структуры.
В результате они создали наилучший рецепт жидкости для выдувания мыльных пузырей диаметром больше 15 метров и объёмом до сотни кубометров. Кроме того, по мнению учёных, исследование помогло в изучении эффекта поверхностного натяжения и различных гидродинамических явлений.
Как ранее сообщал NEWS.ru, физикам из Австрии и США удалось впервые сфотографировать «твёрдый» квантовый объект, представляющий собой наночастицу из стекла, которая состоит сразу из 100 млн атомов.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен