https://static.news.ru/photo/f573f114-4b68-11ea-90e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Justus de Cuveland/imagebroker.com/Global Look Press

Американские учёные выявили идеальный рецепт гигантских мыльных пузырей.

Как сообщает Physical Review Fluids, такой рецепт разработали в лаборатории Университета Эмори (штат Джорджия) после множества экспериментов.

Мы в основном начали делать пузыри и лопать их, и записали скорость и динамику этого процесса, — рассказал один из исследователей, физик Джастин Бертон.

В ходе экспериментов физики по-разному смешивали воду с моющими средствами и всевозможными полимерами и обнаружили, что именно последние сыграли решающую роль в создании огромных мыльных пузырей, поскольку их молекулы достаточно крепко связываются и при этом сохраняют эластичность структуры.

В результате они создали наилучший рецепт жидкости для выдувания мыльных пузырей диаметром больше 15 метров и объёмом до сотни кубометров. Кроме того, по мнению учёных, исследование помогло в изучении эффекта поверхностного натяжения и различных гидродинамических явлений.

Как ранее сообщал NEWS.ru, физикам из Австрии и США удалось впервые сфотографировать «твёрдый» квантовый объект, представляющий собой наночастицу из стекла, которая состоит сразу из 100 млн атомов.