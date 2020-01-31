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Физики из Австрии и США впервые сфотографировали «твёрдый» квантовый объект, представляющий собой наночастицу из стекла, которая состоит сразу из 100 млн атомов.

По словам исследователей, данное открытие позволяет существенно расширить границы действия законов квантовой механики. Они пояснили, что эти законы применимы к атомам и молекулам, однако неизвестно, насколько крупным может быть объект, который проявляет квантовые свойства.

Поймав наночастицу и связав её с фотонным кристаллом, мы смогли изолировать подобный макрообъект и изучили его квантовые свойства, — пояснили профессор Венского университета Маркус Аспельмейер и его коллеги.

Учёные давно пытаются понять, почему люди не способны наблюдать феномен квантовой запутанности, который заключается во взаимосвязанности квантовых состояний двух или более частиц света, атомов или иных объектов, во время которого изменение состояния одного из низ оказывает мгновенное влияние на состоянии других.

В рамках исследования физики установили несколько оптических ловушек и начали экспериментировать с взаимодействием наночастиц с линзами и набором лазеров, обладающим способностью удерживать самые маленькие части материи в вакууме, охлаждая их до температуры, которая близка к абсолютному нулю. Благодаря этому хаотичное движение молекул и частиц замедляется, обеспечивая их переход в особое состояние, в котором действуют лишь законы квантового мира. Впервые учёным удалось добиться такого состояния у твёрдой материи, что в будущем позволит изучить гравитационные волны и узнать природу «взаимоотношений» гравитации с квантовым макромиром, передаёт Science.

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