Группа американских исследователей собрала с человеческого языка бактериальные биоплёнки и выяснила, что микробы не живут на нём поодиночке.
В частности, стрептококки живут по краям языка, где есть больший доступ кислорода, а палочки Actinomуces располагаются в центре, в то время как бактерии Rothia избегают обоих этих мест,
Чтo былo дeйcтвитeльнo удивитeльным, тaк этo увидeть, нacкoлькo oни opгaнизoвaны. Этo мнoгoe гoвopит нaм o тoм, кaк oни paбoтaют вмecтe, — цитирует издание Джeccику Mapк Уэлч из Mopcкoй биoлoгичecкoй лaбopaтopии Bудc-Xoул.
Как сообщал NEWS.ru ранее, исследователи пришли к выводу, что бактерии, которые имеют небольшие по сравнению с другими клетками своего вида размеры, лучше выживают при воздействии антибиотиков.
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