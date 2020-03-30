https://static.news.ru/photo/5067a4d4-72cf-11ea-9e58-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press

Группа американских исследователей собрала с человеческого языка бактериальные биоплёнки и выяснила, что микробы не живут на нём поодиночке.

В частности, стрептококки живут по краям языка, где есть больший доступ кислорода, а палочки Actinomуces располагаются в центре, в то время как бактерии Rothia избегают обоих этих мест, пишет Cell Reports.

Чтo былo дeйcтвитeльнo удивитeльным, тaк этo увидeть, нacкoлькo oни opгaнизoвaны. Этo мнoгoe гoвopит нaм o тoм, кaк oни paбoтaют вмecтe, — цитирует издание Джeccику Mapк Уэлч из Mopcкoй биoлoгичecкoй лaбopaтopии Bудc-Xoул.

Как сообщал NEWS.ru ранее, исследователи пришли к выводу, что бактерии, которые имеют небольшие по сравнению с другими клетками своего вида размеры, лучше выживают при воздействии антибиотиков.