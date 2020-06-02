Медики назвали признак, предсказывающий тяжесть течения коронавируса

https://static.news.ru/photo/55eab39c-a579-11ea-97bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chadi/Xinhua/Global Look Press

Исследователи из Института Фрэнсиса Крика совместно с коллегами из Германии выявили метод, благодаря которому можно спрогнозировать возможное тяжёлое течение коронавируса COVID-19. Определяющий признак связан с наличием в крови человека определённых белковых биомаркеров.

Инфицированные люди реагируют на вирус по-разному — у некоторых симптомы никак не проявляются, другие попадают в отделение интенсивной терапии с пневмонией и целым рядом осложнений. Однако медики обнаружили 27 биомаркеров, которые могут присутствовать у пациентов — в зависимости от тяжести симптомов заболевания.

Специалисты полагают, что эти маркеры помогут предугадать дальнейшее развитие болезни и окажутся полезными для разработки эффективных лекарственных препаратов, пишет «Российская газета».

Особенно важным учёные назвали три ключевых белка, которые связаны с интерлейкином IL-6 — ещё одним белком, вызывающим воспаление. Он является маркером тяжелого течения заболевания. Исследователи предполагают, что симптомы можно облегчить с помощью лекарств, которые нацелены именно на эту группу белков.

Специалисты рассчитывают на то, что новые знания поспособствуют разработке доступных простых тестов, с помощью которых можно будет проверять людей на наличие тех или иных белков в крови и оперативно принимать решение о стратегии лечения.

Ранее NEWS.ru писал, что Всемирная организация здравоохранения намерена изучить влияние бессимптомных носителей COVID-19 на степень распространения пандемии.