Медик рассказал о вкусовых предпочтениях комаров в России

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Популяция комаров в Новосибирской области выросла в два раза по сравнению с прошлым годом. Кроме того, кровососущие беспокоят жителей Уфы, Якутии и Волгограда. Из-за активности насекомых часть граждан интересуется — почему одних кусают, а других облетают стороной.

Есть исследования, которые утверждают, что комары больше предпочитают людей с первой группой крови, чем со второй. <...> Всё равно и тем и другим надо защищаться от комаров, — считает главный научный сотрудник Института паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Александр Бронштейн.

Однако учёные из Нидерландов определили, что комарам не так сильно нравятся люди с проблемной кожей — если на ней большое количество микробов. Насекомые улавливают ферменты, выделяемые бактериями. Микроорганизмы могут меняться в течение жизни или в зависимости от здоровья. Поэтому «предпочтения» кровососущих непостоянны.

Некоторые комары являются переносчиками инфекций: вирусов энцефалита, лихорадок Западного Нила и денге, малярии, разных паразитов, встречающихся на всей территории РФ. По словам Бронштейна, число пациентов, заболевших после укуса, с каждым годом увеличивается, пишут «Аргументы и факты».

Исследователь отметил — бороться с комарами необходимо. Гнусы мешают людям спокойно работать в лесных или сельских хозяйствах. Комары, мошки впиваются в кожу. От 700 тысяч до 1 млн человек в год погибают от недугов, переносимых кровососущими. Почти 500 тысяч из них — от малярии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что специалисты Роскачества рассказали, как защититься от клещей, а также что делать, если вредитель всё-таки прицепился. Его можно достать самостоятельно, но лучше обратиться в травмпункт. С одежды членистоногого можно снять с помощью клейкой ленты. Для того чтобы убрать его с кожи, понадобятся плоскогубцы или пинцет.

Заведующая лабораторией молекулярной микробиологии ИХБФМ СО РАН доктор биологических наук Нина Тикунова рассказала, что клещи любят садиться на тех, кто сильнее пахнет. Однако это всего лишь наблюдение, которое научно не подтверждено. Учёный также опровергла мнение, что клещи не садятся на пьяных людей.