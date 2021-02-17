Марсоход Perseverance прибудет на Марс для поиска следов жизни

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Марсоход Perseverance в четверг прибудет на Красную планету. Там он займётся поиском следов внеземной жизни и возможностей для существования человека вне Земли.

Ровер Perseverance стартовал к Марсу в июле 2020 года, прибыл на орбиту Красной планеты в минувшую пятницу. После этого началась подготовка к посадке на поверхность. Предполагается, что ровер коснётся поверхности кратера Езеро в 15:55 (23:55 мск) в четверг, 18 февраля.

Место посадки выбрано в связи с тем, что специалисты считают: в далёком прошлом на этом месте могла существовать дельта одной из марсианских рек. Учёные надеются, что кратер Езеро сохранил следы внеземной жизни.

Perseverance станет пятым марсианским ровером NASA. До этого лишь половина всех попыток посадки на Марс оканчивались успешно. На этот раз специалисты впервые задействуют технологию визуальной корректировки траектории движения. Таким образом, точное место посадки окажется в зависимости от того, что «увидел» зонд.

По оценке специалистов, на сегодняшний день Perseverance является самым технологически совершенным ровером из всех, когда-либо спускавшихся на Марс. Для наблюдения за Красной планетой ровер оснащён двумя десятками камер и микрофоном, который позволит землянам впервые «услышать» Марс.

Для выполнения программы по поиску внеземной жизни Perseverance должен собрать образцы марсианского грунта. Они будут отправлены на Землю. Правда, произойдёт это не ранее 2031 года.

Ранее NEWS.ru сообщил, что в Роспатент поступила заявка на регистрацию облика линейки сверхтяжёлых носителей для пусков к Луне и Марсу​​​. Разработчиком стал Государственный ракетный центр им. Макеева, который ранее создал межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат».