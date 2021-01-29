Люди воспринимают недовольное лицо как признак низкого социального статуса

https://static.news.ru/photo/303477ac-62eb-11eb-873d-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

Специалисты из Лондонского университета выяснили, что окружающие связывают недовольное выражение лица с более низким социальным статусом. При этом не имеет значения, грусть ли это, гнев, отвращение или страх.

Учёные попросили 30 человек рассказать, какие эмоции испытывают представители богатого и бедного класса. После 675 добровольцев распределили снимки людей с противоположными эмоциями на лице по разным соцгруппам.

Люди опираются на стереотипы о преимуществах богатства и успеха, чтобы сделать вывод, что богатые люди выглядят счастливее, чем бедные, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ассоциации.

Так, за состоятельных чаще всего принимают улыбающихся людей, а не с нейтральными лицами. Кроме того, нейтральные лица богачей оказывают более позитивное влияние, чем нейтральные лица бедных людей.

Ранее NEWS.ru писал, что американские специалисты создали алгоритм, способный с высокой точностью определить политическую ориентацию человека по фотографии.