Учёные: коронавирус может привести к болезни Паркинсона и слабоумию

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Заражение коронавирусной инфекцией в ряде случаев приводит к острым воспалениям мозга, а также провоцирует образование белковых клубков, связанных с болезнью Паркинсона и слабоумием. Об этом свидетельствуют результаты исследований, проведённых учёными из Нидерландов.

Нейрофизиологи под руководством Ингрид Филиппенс из Центра биомедицинских исследований приматов в Рейсвейке провели серию опытов на обезьянах, после чего описали полученные данные, передаёт ТАСС. Специалисты на протяжении двух недель наблюдали за развитием инфекции у четырёх макак-резусов и четырёх макак-крабоедов.

Учёных интересовало, может ли вирус проникать прямо в клетки мозга и возникают ли из-за этого видимые нарушения в их работе. Ответ на этот вопрос важен, так как пока доподлинно неизвестно, с чем именно связаны некоторые нарушения в работе сознания и памяти заразившихся коронавирусом — с проникновением инфекции в мозг или сбоями в функционировании кровеносной системы.

Чтобы выяснить это, Филиппенс и её коллеги кормили животных сахаром, который был «помечен» радиоактивным изотопом фосфора. Благодаря этому они смогли отследить, какие регионы мозга потребляли этот сахар. Оказалось, что вирус действительно попал в клетки мозга в самых разных его отделах — мозжечке, двигательной коре и гиппокампе. Эти результаты учёные подтвердили, проанализировав пробы тканей мозга животных на предмет следов РНК вируса.

Во всех случаях в мозге макак развивалось воспаление и образовывались скопления белков, которые обычно возникают у носителей болезни Паркинсона и некоторых форм старческого слабоумия. Эти структуры появлялись даже у тех макак, болезнь которых протекала бессимптомно.

Пока нейрофизиологи не готовы объяснить механизм образования этих скоплений белка и развития воспалений. Тем не менее они считают необходимым учитывать существование подобных побочных эффектов при оценке возможных долгосрочных последствий пандемии.

Ранее NEWS.ru писал, что проблемы с памятью, скачки температуры и перманентная усталость, которые часто отмечаются у людей, переболевших коронавирусом, могут указывать на ряд других патологий.