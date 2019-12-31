https://static.news.ru/photo/2656e678-2bdf-11ea-ab6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arno Burgi/dpa/Global Look Press

Учёные приблизились к разгадке, как древние животные сумели эволюционировать и выбраться из воды на материк. Новую гипотезу появления конечностей наземных позвоночных выдвинули учёные Чикагского университета.

По мнению биологов, конечности могли произойти из кожного скелета плавников. Ранее исследователи были уверены, что формирование пальцев напрямую связано с костными лучами плавников древних рыб. Однако последние данные опровергают эту теорию.

Они исследовали три вида древних рыб: Sauripterus taylori, Eusthenopteron foordi и Tiktaalik roseae, которые представляют разные этапы развития ног у сухопутных животных. Анализ показал, что чем ближе вид к четвероногим, тем меньше у него остаётся кожных лучей плавников.

Со временем древние рыбы начали больше проводить времени на суше и у них стали лучше развиваться мышцы «ладоней», в итоге мышечные ткани вытеснили кожаные лучи плавников. Подобный феномен наблюдается и у современных рыб, которые периодически «ходят» по илистому дну, сообщает PNAS.

Ранее на Северном острове Новой Зеландии палеонтологи обнаружили окаменелые останки гигантского доисторического пингвина. Специалисты полагают, что кости могут стать ключом к эволюционной истории вида. Гигантские пингвины достигали ростом 160 сантиметров, весили до 80 килограммов, писал NEWS.ru.