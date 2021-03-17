Кислый привкус во рту может стать сигналом сердечного приступа

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Предвестником сердечного приступа может стать кислый привкус во рту. Такое открытие сделали британские учёные, пишет издание Express.

Кроме того, по мнению исследователей, на надвигающуюся смертельную опасность может указывать несварение желудка, не сопровождаемое отрыжкой или изжогой, а также тошнота или рвота. Также учёные призывают обращать внимание потливость без особой причины, на бессонницу и усталость.

По словам специалистов, подобные симптомы могут сохраняться несколько дней, при этом возникают они совершенно внезапно. При их ощущении человеку рекомендуется немедленно обратиться за врачебной консультацией.

Сердечным приступом называют тяжелое патологическое состояние, обусловленное остро возникающим недостатком кровоснабжения сердечной мышцы, с развитием ишемии и некроза участка этой мышцы.

Ранее медицинские специалисты из Великобритании рассказали, какие основные симптомы могут свидетельствовать об образовании тромбов. Об этом писал NEWS.ru.