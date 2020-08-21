Казахстанская вакцина от COVID-19 вызвала взрывной рост антител

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В Казахстане заявили, что доклинические испытания разработанной в республике вакцины показали её безопасность и эффективность. Об этом сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, выступая на пленарном заседании республиканского августовского совещания педагогов и работников сферы образования и науки.

Мы смотрели вопросы пирогенности, аллергенности и безопасности в целом этой вакцины. И предварительные результаты очень хорошие. Мы сегодня видим и по иммуноглобулину М и по иммуноглобулину G очень взрывной рост антител, — приводит слова Аймагамбетова издание inform.kz.

Ранее Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала разработку казахстанских учёных и включила её в перечень вакцин-кандидатов против COVID-19, которым разрешены доклинические исследования. Они проводились на самих разработчиках препарата.

Вакцину разработали в Научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности. Она относится к типу «убитых» (инактивированных). В сентябре ожидается начало первой фазы клинических испытаний. Производить вакцины собираются на базе строящегося биофармацевтического завода в посёлке Отар Жамбылской области.

За последние месяцы учёные из разных стран разработали и начали испытывать множество вакцин от коронавируса. Одни лаборатории пошли по классическому пути и работают над вакцинами «живого» типа (ослабленный вирус). Другие исследователи работают над так называемыми убитыми вакцинами. Речь идёт о технологии уничтожения искусственно выращенного вируса и введении его в организм. Кроме убитого вируса можно использовать и его очищенный антиген. Также существуют и РНК-вакцины. В их основе лежит фрагмент РНК, который кодирует антиген. При введении в мышцу человека такая вакцина будет производить эти белки прямо в организме и вызывать иммунный ответ без самого возбудителя.

Разработка российских учёных получила торговое наименование «Спутник V». Эта вакцина является векторной двухкомпонентной вакциной на основе аденовирусов. Она уже успешно прошла два этапа клинических исследований на добровольцах. Очередной этап испытаний начнётся на следующей неделе. В нём примут участие более 40 тысяч человек, писал NEWS.ru.