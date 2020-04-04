К концу апреля РФ завершит испытания вакцины от коронавируса на животных

Российские учёные проводят испытания прототипов вакцины от коронавируса на мышах, хорьках и низших приматах. Они завершатся к концу апреля.
Об этом сообщил гендиректор ГНЦ ВБ «Вектор» Ринат Максютов. По его словам, после испытаний на животных начнётся стадия доклинических исследований. На людях вакцину начнут тестировать к июню.
Исследования на животных в лабораторном формате мы рассчитываем завершить в конце апреля текущего года, —
рассказалон в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1».
Максютов сообщил, что вакцина разрабатывалась на основе широко применяемых вирусных векторов, а также на основе последних достижений в области синтетической биологии.
Ранее NEWS.ru писал о том, что американские учёные опубликовали результаты первых доклинических испытаний вакцины от нового коронавируса.
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