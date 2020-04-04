К концу апреля РФ завершит испытания вакцины от коронавируса на животных

https://static.news.ru/photo/4f5407e0-765d-11ea-902c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские учёные проводят испытания прототипов вакцины от коронавируса на мышах, хорьках и низших приматах. Они завершатся к концу апреля.

Об этом сообщил гендиректор ГНЦ ВБ «Вектор» Ринат Максютов. По его словам, после испытаний на животных начнётся стадия доклинических исследований. На людях вакцину начнут тестировать к июню.

Исследования на животных в лабораторном формате мы рассчитываем завершить в конце апреля текущего года, — рассказал он в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1».

Максютов сообщил, что вакцина разрабатывалась на основе широко применяемых вирусных векторов, а также на основе последних достижений в области синтетической биологии.

Ранее NEWS.ru писал о том, что американские учёные опубликовали результаты первых доклинических испытаний вакцины от нового коронавируса.