Изготовленная по древнему рецепту мазь оказалась эффективнее антибиотиков

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Средневековое лекарство на основе лука, чеснока, вина и солей желчных кислот оказалось эффективным средством для уничтожения бактерий, устойчивых к антибиотикам. Учёные из Университета Уорика в Великобритании нашли рецепт в одном из самых ранних известных медицинских трактатов Medicinale Anglicum. Изначально средство использовалось как глазная мазь.

Важность находки неоспорима: по прогнозам специалистов, микроорганизмы, выработавшие резистентность к антибиотикам, уже к 2050 году будут уносить до 10 млн жизней в год. Самой опасной среди бактерий считается метициллинрезистентный золотистый стафилококк. Этот микроорганизм может вызывать серьёзные внутрибольничные эпидемии, так как устойчив к большому числу применяемых сегодня противомикробных средств.

Именно поэтому исследователи отчаянно ищут способ справиться с ними. Для этого они не только пользуются современными достижениями науки, но и обращаются к медицинскому опыту ушедших эпох, возможности которого до сих пор считались очень ограниченными.

Статья об открытии опубликована в журнале Scientific Reports. Её препринт доступен на сайте bioRxiv.org.

Британские учёные пришли к выводу, что средневековая смесь не просто обладает антибактериальными свойствами, но и способна разрушать бактериальные плёнки — особо устойчивые колонии вредных микроорганизмов. При этом она не вредит клеткам человеческого тела.

В рамках эксперимента специалисты приготовили древнее средство, закупив продукты в обычном супермаркете и добавив соль из коровьего желудка. Результаты показали, что мазь безопасна и не вызывает побочных эффектов. Причём, как полагают эксперты, эффективность ей придаёт не какой-то один ингредиент, а их соединение.

По мнению исследователей, мазь может оказаться эффективной при лечении диабетических инфекций ног и стоп. Учёные намерены изготовить пластыри с этой смесью, чтобы накладывать их на поражённые участки кожи. Без такого лечения диабетические поражения стоп могут привести к ампутации и даже к смерти пациента.

Ранее, как писал NEWS.ru, медики назвали лекарства, обязательные для домашней аптечки. Это в первую очередь жаропонижающие и противоаллергические препараты, а также бинт, марлевая повязка и антисептики.