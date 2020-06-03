Медики назвали лекарства, обязательные для домашней аптечки

https://static.news.ru/photo/e05f5cde-bf98-11e9-aad9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexandr Romanchenko/Russian Look/Global Look Press

Любая домашняя аптечка должна содержать средства для перевязки: бинт, стерильную марлевую повязку, антисептики. Ими обрабатывают раны. Однако есть препараты, хранение которых опасно для здоровья, считает главврач одной из клиник Москвы Татьяна Романенко.

Она добавила, что под рукой всегда необходимо иметь жаропонижающие и противоаллергические лекарства. Это особенно важно в летний период, когда наиболее активны кусающие и жалящие насекомые, пишет «Вечерняя Москва». Романенко посоветовала добавить в аптечку сорбенты, если появятся проблемы с желудком.

Препараты надо принимать те, которые конкретно вам прописал доктор. Особенно важно: не покупайте «про запас» антибиотики, тем более не пейте их «на всякий случай» без консультации с врачом, — заявила медик.

Специалист напомнила о соблюдении срока годности фармацевтических средств. Просроченные препараты могут представлять опасность для жизни, считает главврач.

Ранее NEWS.ru сообщал, что стоимость аптечки, с которой россиянин может отправиться в путешествие, составляет почти 1,4 тысячи рублей. В стандартный набор путешественника эксперты включили безрецептурные препараты для оказания первой медицинской помощи.