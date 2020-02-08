https://static.news.ru/photo/c7eb511c-4a44-11ea-ba9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: umich.edu

Американские исследователи из Мичиганского университета создали прототип фотодетектора из графена, который способен регистрировать объёмное изображение из одного пикселя. Его главная особенность — прозрачность приёмника, позволяющая объектам на разном расстоянии фокусироваться в разных областях устройства.

Такой прибор может регистрировать полностью всё четырёхмерное световое поле в рамках одной экспозиции, — говорится в их публикации в журнале Nature Photonics.

Обычно приёмник является двухмерным как для аналоговых, так и для цифровых камер, таким образом, часть информации от трёхмерных объектов теряется и предметы на фотокадрах лишь в определённом диапазоне оказываются в фокусе.

Американские учёные создали прототип многослойного фотоприёмника из графена — плоских структур из расположенных в форме шестиугольников атомов углерода. Он формирует изображение всего из одного пикселя, фокусное расстояние при этом составляет 100 мм. В качестве тестового изображения они получили кадры отверстия диаметром 30 микрон.

Как писал NEWS.ru, учёные из американского Университета Райса создали графен из углеродосодержащих отбросов. Химики предложили технологию, которая в состоянии переработать тонну мусора за пару минут. При этом в качестве источника сырья могут подойти любые твёрдые вещества с высоким содержанием углерода: автомобильные покрышки, нефтяной кокс, пластиковые отходы и древесина. Графен имеет много уникальных механических, химических и электронных свойств. Сейчас широких применений у графена нет из-за сложности производства качественных образцов. Применение новой технологии открывает широкие возможности для его использования в области науки и техники. В частности, учёные установили, что добавление синтезированного графена в количестве всего 0,05 объёмного процента увеличивает прочность на сжатие у бетона на четверть. Графен также предлагается использовать в аккумуляторах будущего.