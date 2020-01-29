https://static.news.ru/photo/2a75ea98-42a4-11ea-b41f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Dr. Baumgärtner/imageBROKER.com/Global Look Press

Учёные из американского Университета Райса создали графен из углеродосодержащих отбросов.

Как пишет Nature, химики предложили технологию, которая в состоянии переработать тонну мусора за пару минут. При этом в качестве источника сырья могут подойти любые твёрдые вещества с высоким содержанием углерода: автомобильные покрышки, нефтяной кокс, пластиковые отходы и древесина.

Графен имеет много уникальных механических, химических и электронных свойств. Сейчас широких применений у графена нет из-за сложности производства качественных образцов. Применение новой технологии открывает широкие возможности для его использования в области науки и техники.

В частности, учёные установили, что добавление синтезированного графена в количестве всего 0,05 объёмных процентов увеличивает прочность на сжатие у бетона на четверть. Графен также предлагается использовать в аккумуляторах будущего.

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