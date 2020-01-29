Учёные из американского Университета Райса создали графен из углеродосодержащих отбросов.
Как
Графен имеет много уникальных механических, химических и электронных свойств. Сейчас широких применений у графена нет из-за сложности производства качественных образцов. Применение новой технологии открывает широкие возможности для его использования в области науки и техники.
В частности, учёные установили, что добавление синтезированного графена в количестве всего 0,05 объёмных процентов увеличивает прочность на сжатие у бетона на четверть. Графен также предлагается использовать в аккумуляторах будущего.
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