Италия объявила о создании первой вакцины против коронавируса

https://static.news.ru/photo/187155b0-9003-11ea-b77c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Итальянские врачи объявили о создании первой в мире вакцины, убивающей коронавирус. Проведённые на мышах испытания показали, что вакцина содержит антитела, которые не дают вирусу заражать людей.

О создании вакцины заявили исследователи института инфекционных болезней имени Спалланзани в Риме.

Насколько нам известно, мы первые в мире, кто продемонстрировал нейтрализацию коронавируса с помощью вакцины. Мы ожидаем, что это произойдет и у людей, — цитирует главу организации Times Now News.

Всего исследователи испытывали пять вакцин, две из них показали хорошие результаты. Испытания вакцины на людях планируется начать осенью.

Ранее NEWS.ru сообщал, что немецкие и голландские учёные разработали экспериментальное моноклональное антитело, способное в лабораторных условиях уничтожить коронавирус. Оно блокирует белковые шипы вируса и не позволяет ему проникнуть в клетку.