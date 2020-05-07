Италия объявила о создании первой вакцины против коронавируса

Итальянские врачи объявили о создании первой в мире вакцины, убивающей коронавирус. Проведённые на мышах испытания показали, что вакцина содержит антитела, которые не дают вирусу заражать людей.
О создании вакцины заявили исследователи института инфекционных болезней имени Спалланзани в Риме.
Насколько нам известно, мы первые в мире, кто продемонстрировал нейтрализацию коронавируса с помощью вакцины. Мы ожидаем, что это произойдет и у людей, —
цитируетглаву организации Times Now News.
Всего исследователи испытывали пять вакцин, две из них показали хорошие результаты. Испытания вакцины на людях планируется начать осенью.
Ранее NEWS.ru сообщал, что немецкие и голландские учёные разработали экспериментальное моноклональное антитело, способное в лабораторных условиях уничтожить коронавирус. Оно блокирует белковые шипы вируса и не позволяет ему проникнуть в клетку.
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