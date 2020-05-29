Исследователи не обнаружили в крестах-энколпионах костных останков

https://static.news.ru/photo/2a8a4516-a1ad-11ea-9a1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Институт археологии РАН

В древнерусских крестах-энколпионах, в которые, как считалось ранее, помещались частички мощей святых для использования в качестве оберега, не обнаружено костных останков.

Об этом сообщили в пресс-службе Института археологии РАН. По словам директора института Николая Макарова, специалисты РАН были уверены в том, что в крестах хранились частички мощей святых. Однако исследование показало, что в эти кресты могли помещаться совершенно другие христианские реликвии.

Всего было изучено 14 крестов-энколпионов. 11 из них были найдены под Суздалем и Юрьевом-Польским во Владимирской области. Ещё три — в Великом Новгороде. В найденных крестах были обнаружены ладан, смеси воска и ладана, фрагменты льняной, шёлковой и конопляной тканей, остатки растения и человеческий волос, передаёт RuNews 24.

Ранее NEWS.ru писал о том, что китайские археологи при раскопках гробницы на территории провинции Хэнань обнаружили бронзовый сосуд, возраст которого, по предварительным оценкам, составляет около 2000 лет. Внутри запечатанной ёмкости находилась неизвестная жидкость.