Искусственный интеллект научился отличать русских от белорусов и украинцев

https://static.news.ru/photo/4b957552-7fd2-11ea-87bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Genotek/facebook.com

Российская компания Genotek разработала метод на основе искусственного интеллекта, который определяет этническое происхождение человека по его тесту ДНК. Точность метода — 99%.

Эксперты опросили своих клиентов из российских городов о национальности их бабушек и дедушек. Также использовались данные партнёров компании и открытые источники. Затем специалисты определили эталонных представителей народов. К ним относятся люди, чьи бабушки и дедушки имеют одинаковое происхождение. Во время второго этапа генетики давали на исследование алгоритму ДНК людей со смешанным происхождением.

Всего были проанализированы представители 168 народов. Эксперты сформировали 102 кластера, в них были включены от 1 до 15 этносов и субэтносов. Эти кластеры были распределены по региональным группам: Восточные Славяне, народы Северного Кавказа и другие.

Так, при сравнивании геномов людей, относящихся к русским, украинцам или белорусам, алгоритм с высокой долей вероятности может утверждать, что человек относится к данной конкретной популяции.

Исследователи подчёркивают, что не каждый русский геном отличается от украинского и белорусского генома. Не всегда удаётся провести чёткую границу между этими народами.

Для русских, разработанный нами алгоритм только в 58% случаев позволяет с точностью 91% говорить о том, что исследуемый геном более характерен именно русским, нежели, украинцам, белорусам или мордвинам, — заявил директор по продукту Genotek Александр Ракитько.

Для обработки данных специалисты использовали даты-центры «Яндекса». Объём анализируемых данных превысил 0,5 петабайт.

Ранее NEWS.ru писал, что историю человечества предложили сохранять в ДНК микробов.