Инфекционист оценил теорию о размножении COVID-19 в нервных клетках

https://static.news.ru/photo/c15b112e-2faf-11eb-8237-fa163e074e61_660.jpg Нервные клетки Фото: pixabay.com

Теоретически коронавирус может размножаться в клетках центральной нервной системы человека, но важность этого явления преувеличена, считает доцент кафедры инфекционных заболеваний РУДН Сергей Вознесенский.

Специалист оценил данные группы американских коллег, которая пришла к выводу, что новый вирус теоретически способен манипулировать разумом инфицированных до появления у них признаков болезни с целью увеличения сроков самовоспроизводства и распространения, передаёт радио Sputnik.

Все коронавирусы могут размножаться в различных клетках. Это клетки дыхательной системы, это эпителиальные клетки желудочно-кишечного тракта и нервные клетки. То есть теоретически нельзя исключать, что вирус SARS-CoV-2 может размножаться в клетках нервной системы. Является ли данный симптом существенным — я, честно говоря, в определённых сомнениях, — сказал инфекционист.

Вознесенский назвал выводы американских учёных несколько преждевременными, аргументировав это тем, что у пациентов с коронавирусом, как правило, поражается дыхательная система, преимущественно — лёгкие.

На данный момент нельзя сказать, что большое количество пациентов при летальных исходах имеют большое количество вируса в клетках нервной системы, — резюмировал эксперт.

Как писал NEWS.ru, эксперт по биобезопасности Николай Дурманов заявил, что попытка обезопасить себя перед очередной волной пандемии, намеренно заразившись коронавирусом ради получения антител, крайне опасна из-за непредсказуемости такой авантюры.