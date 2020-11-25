Биолог призвал не заражаться COVID-19 намеренно для получения антител

https://static.news.ru/photo/7ccc014a-2fae-11eb-ab67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Идея о том, что можно обезопасить себя перед очередной волной пандемии, намеренно заразившись коронавирусом ради получения антител, крайне опасна из-за непредсказуемости такой авантюры, заявил эксперт по биобезопасности Николай Дурманов.

По мнению эксперта, гораздо проще максимально беречься от заражения и дождаться вакцины, чем рисковать собственным здоровьем и даже жизнью в погоне за антителами. Дурманов обратил внимание, что идея преднамеренного заражения появилась ещё 300 лет назад во время эпидемии оспы и она не была лишена смысла, сообщает радио Sputnik.

Это было ещё до вакцины, которую изобрёл Дженнер (Эдвард Дженнер, создатель вакцины против оспы. — NEWS.ru). Да, действительно, люди, которые заражались оспой преднамеренно, умирали не так часто, как если это было бы нечаянное заражение. От нечаянного заражения погибали 34%, а от преднамеренного — 3%, — сказал он.

Вместе с тем Дурманов не считает хорошей идеей повторять этот опыт с коронавирусом, так как риски совершенно неоправданны. Ожидание вакцины более соответствует уровню современной науки, заметил он.

Риск в том, что для заразившегося всё может пройти нелегко. Самым натуральным образом может возникнуть тяжёлое течение коронавирусной инфекции, — предупредил Дурманов.

К рискам он отнёс незнание таким авантюристом своего иммунного статуса, генетического профиля, а также непонимание, есть ли у него болезни, которые могут привести к печальным последствиям очень быстро, например, диабет.

Не зная всего этого комплекса вопросов, можно заразиться так, что попадёшь в больницу или что ещё похуже, — резюмировал эксперт.

Как сообщал NEWS.ru, между тем вакцинированный человек тоже может заболеть коронавирусом, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. По его словам, ни один препарат не способен защитить пациента на 100%, однако при наличии вакцины течение коронавируса уже точно не будет тяжёлым, так как организм уже будет готов противостоять вирусу.