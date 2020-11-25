Роспотребнадзор: вакцинированные от COVID-19 всё равно могут заболеть

https://static.news.ru/photo/30c3f558-2fa1-11eb-be5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вакцина от коронавируса не даст 100% защиты от заражения, привитые тоже могут заболеть, однако COVID-19 у них будет протекать иначе, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Если привитый от коронавируса человек заболеет COVID-19, то вакцина всё равно защитит его от осложнений — пневмонии, поражения сердца, почек, энцефалопатии — замедления реакции, заявил Горелов.

Те, кто провакцинировался, могут заразиться, но заболеют иначе, как и при любой другой вакцинации. Абсолютной защиты нет, но инфекция у привитых протекает легче и без осложнений. Это ключевой фактор. Ни от одной инфекции нет защиты на 100%, — приводит его слова РИА Новости.

Именно поэтому привитый человек должен продолжать использовать маски и соблюдать меры предосторожности, добавил специалист. По словам Горелова, инфицирование часто происходит из-за несоблюдения социальной дистанции, и если при этом в воздухе присутствует значительная концентрация вируса, то «любой иммунитет может не выдержать».

Как сообщал NEWS.ru, ранее о том, как протекает COVID-19 у вакцинированных людей, рассказал инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков. Если вакцинированный от коронавируса человек подхватит инфекцию, то на следующий день после прихода вирусного процесса у него уже будет выработан активный иммунитет, сказал он.