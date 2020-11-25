Инфекционист рассказал, как коронавирус протекает у вакцинированных людей

https://static.news.ru/photo/64ea4970-2f03-11eb-a032-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прививка от коронавируса поможет перенести инфекцию в лёгкой форме, заявил инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков. Он подчеркнул, что ни одна прививка не защищает от вируса на 100%.

Вакцинация делается для того, чтобы когда придёт инфекция, уже стояли войска иммунитета, готовые к обороне, а не формировались из резервов в течение 5–7 дней, пока инфекция размножается, — цитирует Тимакова РИА Новости.

Если вакцинированный от коронавируса человек подхватит инфекцию, то на следующий день после прихода вирусного процесса у него уже будет выработан активный иммунитет. Он не даст вирусу пройти в органы. Прививка позволит избежать осложнений на органы и летального исхода, человек будет переносить инфекцию в лёгкой бессимптомной форме, «сидя дома около телевизора и не заморачиваясь о здоровье», отметил вирусолог.

Как писал NEWS.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что после излечения от коронавируса или вакцинации антитела в организме со временем не могут пропасть полностью. Она напомнила, что важнейшей функцией иммунитета является умение «запоминать» прошедшие заболевания. Во всём мире в настоящее время выявлено лишь 24 повторных случая заражения COVID-19, но в России таких случаев пока не зафиксировано.