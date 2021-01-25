Иммунолог рассказал о быстром формировании антител к COVID-19 у детей

https://static.news.ru/photo/c4e3d8b4-5f6e-11eb-8fcb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Изучение популяционного иммунитета показало, что дети приобретают антитела к коронавирусу гораздо быстрее остальных групп населения. Исследования уже более полугода ведёт НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора.

Позади уже три этапа работы, рассказал директор НИИ Арег Тотолян. По его словам, в первый этап, который начался в июне и закончился в середине августа, в разных регионах было от 4 до 51% лиц, имеющих антитела к коронавирусу.

Для второго этапа исследований мы выбрали начало учебного года — сентябрь-октябрь. По итогам мы большой динамики не увидели: диапазон немного сократился — от 5,5% до тех же самых 51%. Зато увидели, что наибольшую долю сероположительных лиц составили дети дошкольного и младшего школьного возраста, — рассказал академик в интервью «Известиям».

Возможный вывод из этого может звучать так: создание вакцины от коронавируса для детей не так актуально, как для взрослых и пожилых. И даже при минимальных проявлениях заболевания или их отсутствии у детей вырабатываются антитела и появляется защита.

Не у всех после перенесённой коронавирусной инфекции вырабатываются антитела, напоминает Тотолян. У некоторых людей эти антитела могут быть совсем не той специфичности, которая способна защитить их от повторного заражения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что уровень антител к COVID-19 у добровольцев, которые испытывают вакцину «Спутник V», не имеет существенных различий у мужчин и женщин, говорится в новой редакции инструкции по медицинскому применению вакцины «Гам-КОВИД-Вак».