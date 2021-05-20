Илона Маска впечатлили достижения России и СССР

https://static.news.ru/photo/e50a27e2-ba18-11eb-a780-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из видео «Российское общество Знание»/youtube.com

Американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск во время выступления на форуме «Новое знание» заявил, что впечатлён достижениями России и СССР в ракетной отрасли. Он выразил уверенность, что РФ с такой же энергией продолжит развиваться в будущем.

Я хочу призвать людей, чтобы они боролись за то, чтобы их будущее было лучше, чем прошлое, — отметил миллиардер.

Говоря о перспективах сотрудничества государств в развитии Международной космической станции (МКС), Маск добавил, что «застывать» на одном вопросе неверно. По его словам, следующим шагом должна стать база на Луне, а потом и на Марсе. На Красной планете, продолжил американец, можно построить и полноценный город.

Марс — это планета, на которой можно обжиться. Сперва под давлением, под стеклом, но со временем всё будет, — резюмировал гость.

Обсуждая необходимость двигаться вперёд, основатель SpaceX процитировал Константина Циолковского, которого он считает одним из отцов космической инженерии: «Земля — это колыбель, но мы не можем всё время оставаться в колыбели». Маск также восхитился «талантливой и энергичной» молодёжью в России. По его словам, в РФ много таких людей. Бизнесмен также признался, что ему приятно увидеть среди зрителей столько желающих задать ему вопрос.

Бизнесмен добавил, что в РФ, Казахстане и других странах СНГ будут официально продаваться электромобили Tesla. Маск не исключил , что рассматривает Россию как место, где можно открыть заводы по выпуску электрокаров. По словам бизнесмена, компания Tesla нуждается в россиянах, которые поддержат её начинания. Маск не уточнил, когда именно на российском рынке появится электромобиль его фирмы.

Чистая прибыль компании Tesla в первом квартале 2021 года достигла рекордного уровня — $438 млн. В сравнении с показателями за первый квартал 2020 года она увеличилась в 27 раз. За три месяца Tesla произвела 180,34 тысячи автомобилей, что на 76% больше, чем годом ранее. Кроме того, на 109% выросли продажи, клиентам было поставлено 184,88 тысячи электромобилей.