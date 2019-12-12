https://static.news.ru/photo/7ec66cbe-1ce1-11ea-b1b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Психологи Принстонского университета провели ряд исследований, в которых выяснили, как внешний вид людей влияет на их восприятие другими людьми.

По результатам эксперимента оказалось, что человека, одежду которого оценивают как «богатую», считают более компетентным, чем того, кто одет «беднее».

Уточняется, что для проведения исследования наблюдателям показали 50 изображений людей в разной одежде, чтобы они оценили, насколько богато выглядит каждый из них. В результате было отобрано 18 белых и 18 чёрных «богатых» людей и столько же «бедных». Однако среди участников эксперимента лишь один человек применил радикальную лексику «богатый» — «бедный».

И далее наблюдатели оценивали компетентность людей, которых им демонстрировали на картинках. Также они получали информацию об этих людях и их доходах, однако, что бы ни предпринимали учёные, у них не получалось уменьшить предвзятость участников эксперимента.

Как ранее писал NEWS.ru, британские специалисты провели исследование и выяснили, что человеческий гомон не только оказывает негативное влияние на некоторых животных, но и является основным глобальным загрязнителем на планете.