https://static.news.ru/photo/11d05da4-4464-11ea-9089-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Исследователи из Оксфордского университета создали молекулу с самой большой ароматической системой, содержащей 162 электрона.

Примером ароматической молекулы является бензол. Он имеет сопряжённую прочную систему, электронная плотность которой распределена по всем атомам. У бензола есть шесть электронов, расположенных на шести атомах углерода. Эта конструкция соединена шестью углеродами.

Учёные из Оксфорда смогли создать макромолекулу с порфириновыми кольцами, в которых имеется 162 электрона. Таким образом, учёные побили свой собственный рекорд — 78 электронов ароматической системы, сообщает Nature Chemistry.

Специалисты планируют продолжать работу по синтезу больших ароматических колец с необычными квантовыми свойствами. Это необходимо для создания сверхпроводников микронных размеров.

Ранее NEWS.ru писал, что физики из Австрии и США смогли впервые сфотографировать «твёрдый» квантовый объект. Он представляет собой наночастицу из стекла, состоящую из 100 млн атомов.