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Компания Abbott сообщила о разработке системы для тестирования коронавируса. Организация уже получила от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США разрешение на её использование в экстренных случаях.

Прибор занимает очень мало места и выдаёт предварительный результат за пять минут. Для точного диагноза аппарату требуется 13 минут, говорится на сайте разработчика. Система анализирует биоматериал на наличие участка РНК...