Исследователи из Гонконгского университета выяснили комфортную температуру для развития коронавируса — плюс четыре градуса. При нагревании среды до 70 градусов вирус деактивируется.
Коронавирус при оптимальной температуре и без дезинфекции выдержит 14 дней вне организма носителя, но при 70 градусах не проживёт дольше пяти минут. Учёные проверили и влияние поверхностей на выживаемость вируса.
На бумаге он дезактивируется уже через три часа, на одежде и обработанном дереве держится до двух дней, на стекле — четыре дня, на пластике — до семи. Столь же долго — семь дней — коронавирус может оставаться на поверхности медицинских масок, — цитирует исследование Lenta.ru.
Исследователи призвали тщательно дезинфицировать потенциально опасные вещи.
Как писал NEWS.ru, распространившийся из Китая коронавирус вызвал мировую пандемию, за три месяца поразив более 664 тысяч человек. Погибла почти 31 тысяча пациентов с COVID-19, выздоровели около 142 тысяч.