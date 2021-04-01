Головная боль может оказаться предвестником смертельной болезни

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Головные боли могут оказаться предвестниками серьёзных и даже смертельных заболеваний. К такому выводу пришли специалисты Национальной службы здравоохранения США. Данные медиков приводит издание Express.

По данным специалистов, головная боль может свидетельствовать о повышенном внутричерепном давлении, проблемах с кровеносными сосудами, об опухоли мозга. Кроме того, не исключены различные инфекции, включая менингит.

Также врачи отмечают, что часто причиной боли может оказаться частый приём лекарственных средств, в том числе обезболивающих.

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