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Головная боль может оказаться предвестником смертельной болезни

02:58, 02 апреля 2021 15
Фото: Unsplash

Головные боли могут оказаться предвестниками серьёзных и даже смертельных заболеваний. К такому выводу пришли специалисты Национальной службы здравоохранения США. Данные медиков приводит издание Express.

По данным специалистов, головная боль может свидетельствовать о повышенном внутричерепном давлении, проблемах с кровеносными сосудами, об опухоли мозга. Кроме того, не исключены различные инфекции, включая менингит.

Также врачи отмечают, что часто причиной боли может оказаться частый приём лекарственных средств, в том числе обезболивающих.

Ранее NEWS.ru писал, что диетолог Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Тамара Прунцева назвала самый полезный гриб, который помогает бороться с опухолями, а также с возрастными болезнями.

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