Головная боль может оказаться предвестником смертельной болезни

Головные боли могут оказаться предвестниками серьёзных и даже смертельных заболеваний. К такому выводу пришли специалисты Национальной службы здравоохранения США. Данные медиков приводит издание Express.
По данным специалистов, головная боль может
Также врачи отмечают, что часто причиной боли может оказаться частый приём лекарственных средств, в том числе обезболивающих.
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