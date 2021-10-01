Голикова рассказала о работе над созданием базы генетической информации

Вице-премьер Татьяна Голикова раскрыла детали создания в России базы генетической информации. По её словам, в этом году была проведена «полная инвентаризация биоресурсных коллекций», насчитывающей более 100 наименований, передаёт «Интерфакс».

Их сейчас насчитывается более 100, это и обычные коллекции, и с высоким уровнем патогенной опасности, — сказала она.

По словам Голиковой, в национальную базу данных генетической информации войдут научные исследования по приоритетным для России направлениям, в числе которых биобезопасность, технологии для медицины, сельского хозяйства и промышленной микробиологии. К работе над базой были привлечены специалисты научно-исследовательского центра «Курчатовский институт».

Создать национальную базу генетической информации Владимир Путин предложил на совещании 14 мая 2020 года. Тогда же он объявил, что в России в рамках нацпроекта «Наука» будут созданы три геномных центра мирового уровня. Каждый центр, по его словам, станет консорциумом «исследовательских институтов, вузов, производственных и инновационных компаний, причём от Новосибирска до Крыма». Глава государства заявил, что важно развивать генетику, которая по масштабу задач, прорыву и значению для страны сравнима с атомным и космическим проектами XX века.

Ранее главный специалист Санкт-Петербурга по медицинской генетике Владислав Баранов, комментируя предложение президента России, заявил, что «коллекция геномов» нужна для профилактики заболеваний. Работа по его расшифровке очень важна для определения здоровья людей и того круга заболеваний, которые они могут приобрести в процессе жизни.