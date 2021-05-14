Глобальное потепление начало уничтожать наскальную живопись в Индонезии

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↵Археологи обнаружили, что древнейшие наскальные рисунки, найденные в 2014 году в пещерах на острове Сулавеси (Индонезия), начали быстро разрушаться под воздействием процессов, вызванных глобальным потеплением. Результаты наблюдений учёных опубликованы в журнале Scientific Reports.

Возраст образцов наскальной живописи, о которых идёт речь, составляет около 40–45 тысяч лет. Изучение этих рисунков показало, что причиной их стремительного разрушения в последние годы стал налёт из микроскопических частиц соли. Испарения воды с рисовых полей и болот приносят соль в пещеры, где она скапливается внутри корки из минералов, возникшей на поверхности древних «картин». Увеличение числа частиц приводит к тому, что эта корка отрывается от стен вместе со слоем краски, находящимся под ней.

Глобальное потепление усилило интенсивность осадков во время сезона дождей и сделало засухи более продолжительными. Учёные обнаружили, что из-за этих процессов частицы соли начали уничтожать наскальные рисунки с возрастающей скоростью. Если рост среднегодовых температур не прекратится, то уже в ближайшие годы темпы разрушения уникальных изображений ускорятся.

Мы обнаружили свидетельства того, что глобальное потепление ускорило формирование отложений соли на поверхности сразу 11 рисунков в разных участках пещеры. Как показали наши наблюдения, эти отложения способствуют отшелушиванию верхних слоёв известняковых стен пещеры, что приводит к разрушению наскальной живописи, — подвели итог своей работе учёные.

Ранее учёные определили возраст самого древнего наскального рисунка в Австралии. Использовав новаторский метод радиоуглеродного датирования, специалисты пришли к выводу, что изображению похожего на кенгуру животного более 17 тысяч лет.