Глобальное потепление начало уничтожать наскальную живопись в Индонезии

Фото: pixabay.com

Экспериментальный метод генной терапии, основанный на использовании модифицированных частиц ВИЧ, помог добиться роста здоровых лимфоцитов у детей с врождённым иммунодефицитом. Подробности этого подхода к лечению серьёзного заболевания приведены в журнале The New England Journal of Medicine.

В эксперименте участвовали 50 детей, страдающих тяжёлым комбинированным иммунодефицитом (ТКИ). Эту болезнь также называют «синдромом мальчика в пузыре». Люди с ТКИ вынуждены принимать антибиотики и проводить жизнь в стерильных условиях....