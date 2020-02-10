https://static.news.ru/photo/ca07d4be-4c17-11ea-8733-fa163e074e61_660.jpg Валерий Фальков Фото: utmn.ru/Global Look Press

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков прокомментировал ситуацию с финансированием строительства Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ). По его мнению, в РАН сгущают краски по этому поводу.

Некоторое время назад президент РАН Александр Сергеев рассказал, что академия обратилась к министру с просьбой начать финансирование проекта в ближайшее время, иначе сроки возведения СКИФа будут сорваны.

По словам Фалькова, ситуация не является критичной, точка невозврата ещё не пройдена. Министр пояснил, что 12 февраля будет проведено совещание с Институтом катализа им. Борескова СО РАН и Институтом ядерной физики им. Будкера СО РАН, отвечающими за проект. В его ходе решится вопрос о проектировании установки. Он также добавил, что средства на строительство СКИФа уже выделены, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что строительство синхротрона поддержал президент Владимир Путин. По его словам, это позволит учёным исследовать структуры вещества, не прибегая к зарубежному оборудованию.