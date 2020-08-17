Физики впервые увидели взаимодействие «кристаллов времени»

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Свидетелями взаимодействия между собой двух временных кристаллов, которые представляют собой новую фазу материи, стали исследователи из России, Великобритании и Франции.

Результаты эксперимента опубликованы в журнале Nature Materials. Там поясняется, что временной, или темпоральный кристалл представляет собой физическую систему с нарушенной со сдвигом относительно времени системой. Она подобна тому, как в обычных кристаллах происходит нарушение симметрии пространства.

О том, что временные кристаллы могут существовать, в 2012 году предположил физик из США, лауреат Нобелевской премии Фрэнк Вильчек. По его мнению, в подобной системе в состоянии равновесия и в отсутствии внешних воздействий периодические движения могут возникать спонтанно. Роль узлов кристаллической решётки при этом могут играть не только атомы и электроны, но и фотоны или квазичастицы, например фононы.

В 2017 году квантовые временные кристаллы были впервые продемонстрированы в рамках эксперимента на основе неравновесных систем, симметрию в которых нарушали с помощью лазерного или микроволнового излучений.

Первый автор исследования, доктор Самули Аутти из Ланкастерского университета отметил, что управляемые взаимодействия — это элемент номер один в списке желаний каждого, кто хочет использовать временные кристаллы для практических приложений, таких как квантовая обработка информации.

До этого никто не наблюдал два временных кристалла в одной системе, не говоря уже о том, чтобы они взаимодействовали, — подчеркнул Аутти.

Суть эксперимента заключается в том, что учёные охлаждали сверхтекучий изотоп гелий-3 до температуры, приближенной с точностью до одной десятитысячной градуса к абсолютному нулю (0,0001 кельвинов, или минус 273,15 градусов Цельсия. – прим NEWS.ru). Этот процесс происходил на вращающемся криостате университета Аальто в Финляндии.

После учёные создали два временных кристалла внутри сверхтекучей жидкости и позволили им соприкоснуться.

Исследователи наблюдали за тем, как два временных кристалла, атомы которых постоянно колеблются, вращаются или движутся сначала в одном направлении, а затем в другом.

Атомы при этом обмениваются составными частицами, которые перетекают из одного «кристалла времени» в другой и обратно. Данное явление называется эффект Джозефсона.