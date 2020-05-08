Физики создали основу для сверхточных атомных часов

https://static.news.ru/photo/7c2789c4-9122-11ea-bf53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Julian Stratenschulte/Global Look Press

Группа учёных из России и Европы разработала основу для сверхточных атомных часов, которые в будущем помогут отыскать самые лёгкие формы тёмной материи.

Атомные часы являются сверхточной системой измерения времени. Маятником у них служат ионы иттербия или других химических элементов с особыми физическими свойствами, которые находятся внутри электромагнитных ловушек и охлаждаются до температур, близких к абсолютному нулю.

Недавно учёным удалось разработать методику, благодаря которой можно отслеживать положение электронов в окрестностях сильно заряженных ионов, пишет журнал Nature.

Благодаря этой методике физики смогут ещё раз проверить теорию относительности.

Ранее NEWS.ru писал, что физики РФ и Великобритании нашли квантовый предел текучести жидкости. Учёные назвали результат своей работы «удивительным».