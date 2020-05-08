Физики создали основу для сверхточных атомных часов

Группа учёных из России и Европы разработала основу для сверхточных атомных часов, которые в будущем помогут отыскать самые лёгкие формы тёмной материи.
Атомные часы являются сверхточной системой измерения времени. Маятником у них служат ионы иттербия или других химических элементов с особыми физическими свойствами, которые находятся внутри электромагнитных ловушек и охлаждаются до температур, близких к абсолютному нулю.
Недавно учёным удалось разработать методику, благодаря которой можно отслеживать положение электронов в окрестностях сильно заряженных ионов,
Благодаря этой методике физики смогут ещё раз проверить теорию относительности.
Ранее NEWS.ru писал, что физики РФ и Великобритании нашли квантовый предел текучести жидкости. Учёные назвали результат своей работы «удивительным».
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен