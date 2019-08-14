https://static.news.ru/photo/33a7470a-be84-11e9-b067-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Филиппинские учёные создали безопасный для окружающей среды биопластик с использованием пектина и карригана, получаемых из кожуры манго и морских водорослей.

В ходе тестирования нового материала было установлено, что он сочетает в себя такие качества как прочность и гибкость. Биопластик способен повторять движения тела. Благодаря этому свойству, он может применяться в медицине в качестве бинтов, сообщает издание VICE India .

Как ранее писал News.ru, биоразлагаемые пакеты не оправдали надежды учёных. По словам специалистов Плимутского университета, они сохраняются в почве на протяжении нескольких лет и тем самым наносят вред природе.