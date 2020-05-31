Наука

Эксперты из Сколково занимались созданием первого препарата против COVID-19

17:17, 31 мая 2020 16
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Компания-резидент «Сколково» «Авифавир» занималась разработкой и доклиническими испытаниями первого зарегистрированного препарата против коронавируса. Об этом сообщили представители инновационного центра.

Разработка метода синтеза российской молекулы и доклинические испытания «Авифавира» компания «Кромис» проводила при грантовой поддержке Фонда «Сколково», — цитирует сообщение ТАСС.

Минздрав России одобрил препарат «Авифавир» для лечения больных с COVID-19.

Мы благодарны Фонду «Сколково» за доверие и поддержку проекта на самом раннем этапе. Фонд сработал очень гибко и профессионально. В короткий срок была разработана процедура ускоренного рассмотрения заявок на проекты, связанные с COVID-19, — заявила генеральный директор «ХимРар Фарма» Елена Якубова.

Как информировал NEWS.ru, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что монополии на препарат «Авифавир» для лечения больных COVID-19 не будет.

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