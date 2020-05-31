Эксперты из Сколково занимались созданием первого препарата против COVID-19

https://static.news.ru/photo/324801bc-a34c-11ea-a5fd-fa163e074e61_660.jpgФото: Евгений Биятов/РИА Новости
Компания-резидент «Сколково» «Авифавир» занималась разработкой и доклиническими испытаниями первого зарегистрированного препарата против коронавируса. Об этом сообщили представители инновационного центра.
Разработка метода синтеза российской молекулы и доклинические испытания «Авифавира» компания «Кромис» проводила при грантовой поддержке Фонда «Сколково», — цитирует сообщение ТАСС.
Минздрав России одобрил препарат «Авифавир» для лечения больных с COVID-19.
Мы благодарны Фонду «Сколково» за доверие и поддержку проекта на самом раннем этапе. Фонд сработал очень гибко и профессионально. В короткий срок была разработана процедура ускоренного рассмотрения заявок на проекты, связанные с COVID-19, — заявила генеральный директор «ХимРар Фарма» Елена Якубова.
Как информировал NEWS.ru, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что монополии на препарат «Авифавир» для лечения больных COVID-19 не будет.