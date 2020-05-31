Эксперты из Сколково занимались созданием первого препарата против COVID-19

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Новую периодическую таблицу элементов, где за основу приняты протоны в ядре, создали учёные из Киотского университета.

Отмечается, что в отличие от знаменитой таблицы Менделеева она основана не на схожести химических свойств элементов, определяемых количеством электронов на орбите ядра атома, а на поведении протонов в ядре. Как...